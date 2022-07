Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstensuche: Wo ist Oleg Lyzlov? - Hanau/Wolfgang

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

(fg) Wo ist Oleg Lyzlov? Auf der Suche nach dem vermissten 53-Jährigen bittet die Kriminalpolizei in Hanau um Mithilfe der Bevölkerung. Oleg Lyzlov ist etwa 1,70 Meter groß, hat braunes Haar und eine schmale Statur. Vermutlich ist er mit einer schwarzen Weste mit gelbem Innenfutter bekleidet. Herr Lyzlov beabsichtigte am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr Geld an einem Selbstbedienungsschalter der Kreissparkasse in der Straße "Am Grashüpferweg" abzuheben. Dies ergab die Auswertung der Videoüberwachung. Herr Lyzlov hatte seine Wohnanschrift in der August-Bebel-Straße gegen 22 Uhr verlassen und ist nicht mehr dort aufgetaucht. Der Vermisste benötigt medizinische Hilfe und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens offensichtlich erheblich alkoholisiert.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Oleg Lyzlov geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 20.07.2022, Pressestelle, Felix Geis

