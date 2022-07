POL-OF: Wo ist Matthias Bernd Solisch? - Schlüchtern

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

(fg) Wo ist Matthias Bernd Solisch aus Schlüchtern?

Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 31-Jährigen. Herr Matthias Bernd Solisch ist etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank und hat dunkelblonde kurze Haare. Er ist vermutlich mit einem grünen T-Shirt und einer blauen kurzen Hose bekleidet. Er soll zudem eine Umhängetasche mit sich führen. Matthias Bernd Solisch wurde zuletzt am Freitag, 8. Juli 2022, in der Straße "Am Reitstück" gesehen. Der Vermisste ist auf medizinische Hilfe angewiesen. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Matthias Bernd Solisch geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

