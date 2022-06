Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Die Kripo sucht junge Frau aus Seligenstadt

Offenbach (ots)

Wo ist Lisa Aline Lancaster? - Seligenstadt

(aa) Wo ist Lisa Aline Lancaster aus Seligenstadt? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 21 Jahre alten Vermissten. Frau Lancaster ist etwa 1,67 Meter groß und schlank. Sie hat Tätowierungen an beiden Armen, auf der Brust, an der Hüfte und auf dem linken Knöchel. Lisa Aline Lancaster trägt häufig Kleider oder Röcke. Sie ist seit geraumer Zeit unbekannten Aufenthalts. Seit Freitag, 3. Juni, besteht auch kein Handy-Kontakt mehr mit ihrer Familie. Die Angehörigen machen sich daher große Sorgen. Die Kriminalpolizei kann einen Unglücksfall oder eine hilflose Lage nicht ausschließen. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Lisa Aline Lancaster geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten sind der Meldung beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 24.06.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

