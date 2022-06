Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Die Kripo Hanau bittet um Hinweise: 15 Jahre alter Jugendlicher wird vermisst

Wo ist Emir Cejvanovic? - Hanau

(aa) Wo ist Emir Cejvanovic aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 15 Jahre alten Vermissten. Emir Cejvanovic trug zuletzt - wie auf dem Bild zu sehen - eine auffällige Halskette und Ringe. Der Gesuchte verließ am Mittwochmorgen (15.06.2022), gegen 7.30 Uhr, seine elterliche Wohnung in der Frankfurter Landstraße, um angeblich zur Hessen-Homburg-Schule (Hanau-Lamboy) zu gehen. Er kehrte nicht wie vereinbart gegen 15 Uhr nach Hause zurück. Er soll an diesem und dem Vortag nicht in der Schule gewesen sein. Hintergrund seiner Nichtheimkehr sind vermutlich derzeitige Unstimmigkeiten in der Familie. Zudem könnte er sich im Bereich des Frankfurter Hauptbahnhofs aufhalten. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Emir Cejvanovic geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 17.06.2022

