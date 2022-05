Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Die Kripo sucht Frau Essolhi

Offenbach

Wo ist Fatima Essolhi? - Steinau an der Straße und Bad Soden-Salmünster

(aa) Wo ist Fatima Essolhi aus Steinau an der Straße? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 58 Jahre alten Vermissten. Frau Fatima Essolhi ist etwa 1,60 Meter groß und mit knapp über 40 Kilogramm Gewicht sehr dünn. Sie trägt ausschließlich dunkle Oberbekleidung und wahrscheinlich eine Kopfbedeckung. Sie hatte einen schwarzen Einkaufs-Trolley und eine schwarze Handtasche bei sich. Die Gesuchte wurde zuletzt am Montag, den 9. Mai, in Bad Soden-Salmünster gesehen. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr zu ihr. Frau Fatima Essolhi ist aufgrund von Vorerkrankungen in keinem guten Zustand. Die Kripo Gelnhausen schließt nach derzeitigen Erkenntnissen daher einen Unglücksfall nicht aus. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Fatima Essolhi geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Offenbach, 25.05.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

