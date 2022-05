Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Die Kripo Offenbach bittet um Hinweise zur vermissten Frau aus Heusenstamm

Offenbach (ots)

Wo ist Britta Feuchter? - Heusenstamm

(aa) Wo ist Britta Feuchter aus Heusenstamm? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 57 Jahre alten Vermissten. Frau Feuchter ist etwa 1,68 Meter groß und schlank, hat blonde kleinlockige schulterlange Haare und trägt eine Brille. Die Gesuchte verließ am Montag, den 23.05.2022, gegen 14.50 Uhr, ihr Zuhause in der Karlsbader Straße. Britta Feuchter ist aufgrund einer Erkrankung auf regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Britta Feuchter geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 25.05.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

