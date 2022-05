POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, den 13.05.2022

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Polizei fahndet nach wie vor nach der zwölfjährigen Laila Podolhov - Langen

(aa) Die Kripo Offenbach fahndet nach wie vor nach der zwölfjährigen Laila Podolhov aus Langen und bittet die Bevölkerung erneut um Mithilfe. Laut der zuständigen Kriminalbeamtin gingen zwar Hinweise ein, jedoch führten diese noch nicht zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Mädchens. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste auch im Raum Krefeld aufhalten. Wie berichtet wurde sie zuletzt am Dienstag, den 10. Mai, gegen 15 Uhr, an der Albert-Einstein-Schule gesehen, kehrte jedoch am Abend nicht nach Hause zurück. Die Vermisste ist 1,70 Meter groß und hat dunkelblonde, schulterlange Haare. Wer Laila gesehen hat oder sonstige Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist dieser Pressemeldung beigefügt (Quelle: privat).

