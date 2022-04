Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis - 82-jähriger Mann aus Seniorenwohnheim in Flörsheim vermisst

(fg) Wir bitten um Beachtung der nachfolgenden Pressemeldung des Polizeipräsidiums Westhessen. Der Vermisste hatte in der Vergangenheit persönliche Bezüge nach Offenbach.

(fh) Seit Dienstagabend, dem 19.04.2022, wird Herr Hubert Peter Rainer KRAUSE aus einem Seniorenwohnheim in der Straße "Im Brückenfeld" in Flörsheim am Main vermisst. Herr KRAUSE verließ in den Abendstunden die Einrichtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen und die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Der Vermisste ist circa 180 cm groß, hat eine schlanke Statur und schütteres, graues Haar. Er war zuletzt mit einem Schlafanzug, einer braunen Wildlederjacke mit auffälligem Fellkragen und hellbunten Turnschuhen bekleidet gewesen. Er führt ersten Erkenntnissen zufolge einen Einwegrasierer und eine Zahnbürste mit sich. Herr KRAUSE ist an Demenz erkrankt und hat Probleme sich zu artikulieren. Er reagiert jedoch auf seinen Namen. Der Vermisste könnte sich aufgrund persönlicher Bezüge im Raum Offenbach am Main aufhalten. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis unter der Telefonnummer 06196 2073 112, die Polizeistation Flörsheim unter der (06145) 5476-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Offenbach, 22.04.2022, Pressestelle, Felix Geis

