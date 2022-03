Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Kripo sucht vermissten Wilhelm Hufnagel

Offenbach (ots)

Wo ist Wilhelm Hufnagel? - Freigericht

(aa) Wo ist Wilhelm Hufnagel aus Freigericht Somborn? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 82 Jahre alten Vermissten. Herr Hufnagel ist etwa 1,68 Meter groß, über 90 Kilogramm schwer und hat kurze graue Haare. Sein linker Mundwinkel hängt nach unten. Er war vermutlich mit einem schwarz karierten Hemd, einer silberfarbenen Übergangsjacke, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen sowie schwarzen Schlappen bekleidet. Herr Wilhelm Hufnagel hat seine schwarze dicke Geldbörse sowie Schlüssel mitgenommen. Er verließ seine Wohnung in der Hanauer Straße am Montag, zwischen 2 und 5 Uhr. Herr Hufnagel ist mit seinem himmelblauen VW Golf Plus, an dem AB-Kennzeichen mit den Buchstaben "WW" angebracht sind, weggefahren. Herr Hufnagel ist krank und mehrmals täglich auf Medikamente angewiesen. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Wilhelm Hufnagel geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Zwei Bilder des Vermissten sind der Meldung beigefügt.

Offenbach, 14.03.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

