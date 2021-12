Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Die Kripo Gelnhausen sucht nach der vermissten Frau Laubach - auch im Bereich Büdingen

Offenbach (ots)

Wo ist Tanja Laubach? - Gründau und Büdingen

(aa) Wo ist Tanja Laubach aus Gründau? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 49 Jahre alten Vermissten. Frau Laubach ist etwa 1,63 Meter groß, hat eine schlanke Figur und rotbraune lange Haare. Sie war mit einer Jeans und einem schwarzen Mantel bekleidet. Außerdem hatte sie einen grauen Rucksack mit einem braunen Lederboden bei sich. Die Gesuchte verließ am Dienstag, 14.12.2021, gegen 11 Uhr, ihr Zuhause in der Straße "Am Schenkenrain", in Gründau. Sie fuhr mit einem grauen Nissan Qashqai, an dem ein GN-Kennzeichen mit dem Buchstaben L angebracht sind. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zu der Frau. Private Probleme könnten der Grund für ihr Wegfahren sein. Das Auto wurde an Heiligabend im Bereich Büdingen auf einem Parkplatz am Wildpark verschlossen aufgefunden. Die Kripo Gelnhausen sucht Zeugen, die Angaben zum Abstellzeitpunkt des Fahrzeugs und zu Personen an dem Auto machen können. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Tanja Laubach geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 27.12.2021

