Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Die Kripo Offenbach sucht vermisste junge Frau

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Wo ist Jasmina El Farri? - Offenbach

(aa) Wo ist Jasmina El Farri aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 18 Jahre alten Vermissten. Frau El Farri ist etwa 1,67 Meter groß, hat eine kräftige Statur und schwarze lange Haare, die sie meist zum Zopf gebunden trägt. Sie war mit einer schwarzen Jogginghose sowie weißen Sneakers bekleidet. Die Gesuchte verließ am Dienstag (30.11.2021), gegen 15.30 Uhr, die elterliche Wohnung und gab vor, sich in ein Hotelzimmer in der Ludwigstraße zurückziehen zu wollen. Dort wurde sie jedoch von einer Angehörigen nicht angetroffen und es gab keinen weiteren Kontakt. Frau El Farri benötigt derzeit dringend medizinische Behandlung. Nach bisherigen Erkenntnissen hält sich die junge Frau überwiegend in Frankfurt im Bereich des Hauptbahnhofs auf. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Jasmina El Farri geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 07.12.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell