POL-OF: Die Kripo Gelnhausen bittet um Hinweise zu vermisstem Kind

Offenbach

Wo ist Henderin Mohamad? - Gelnhausen/Haitz

(aa) Wo ist Henderin Mohamad aus Gelnhausen/Haitz? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 13 Jahre alten Vermissten. Henderin ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und sieht etwas älter aus. Sie war mit einer Jeans, einem grünen Oberteil und einem grauen Mantel sowie weißen Schuhen (Sneaker) bekleidet. Die Gesuchte verließ am Montag (08.11.2021), gegen 7 Uhr, ihr Zuhause in der Dorfstraße und wollte angeblich zur Schule gehen. Dort ist sie nicht erschienen und kam auch nicht mehr nach Hause. Hintergrund dürften derzeitige familiäre Probleme sein. Die Kripo hält es für möglich, dass sich Henderin Mohamad im Bereich Köln aufhält.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Henderin Mohamad geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 12.11.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

