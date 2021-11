Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Weiterer Senior vermisst - Kripo bittet um Hinweise!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Offenbach (ots)

Wo ist Andreas Kesisoglou? - Offenbach

(aa) Wo ist Andreas Kesisoglou aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 81 Jahre alten Vermissten. Herr Kesisoglou ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und Gebissträger, wobei die Vorderzähne des Oberkiefers fehlen. Der Gesuchte spricht Deutsch mit Akzent. Herr Andreas Kesisoglou singt und pfeift meist beim Spazierengehen. Er kann sich aufgrund einer Erkrankung nicht optimal orientieren, ist allerdings gut zu Fuß. Andreas Kesisoglou besucht regelmäßig ein griechisches Lokal in der Waldstraße. Dort wurde er am Montagabend, gegen 20 Uhr, von einem Taxi abgeholt. Vermutlich aufgrund eines Verständigungsproblems wurde er in der Karlstraße 62 anstelle seiner Wohnanschrift (Kaiserstraße/Offenbach) abgesetzt. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Andreas Kesisoglou geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Zwei Bilder des Vermissten sind der Meldung beigefügt.

Offenbach, 03.11.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell