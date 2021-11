Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Kripo bittet um Hinweise: Wo ist Hasan Celebi?

Offenbach (ots)

Wo ist Hasan Celebi? - Obertshausen

(jm) Wo ist Hasan Celebi aus Obertshausen? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 83 Jahre alten Vermissten. Herr Celebi ist etwa 1,68 Meter groß, sehr schlank und Brillenträger. Der Gesuchte hat einen Schnauzbart und trug eine schwarze Hose, ein hellblaues Hemd, einen dunkelblauen Pullover, eine olivgrüne Jacke, dunkelrote Schuhe sowie eine graue Kappe. Der Vermisste war am Dienstag bei seinem Arzt in Mühlheim in der Bahnhofstraße und verließ die Praxis gegen 15.10 Uhr. Anschließend ist er nicht nach Hause (Bachstraße/Obertshausen) zurückgekehrt. Er ist derzeit dringend auf Medikamente angewiesen. Bei der umfangreichen Suche nach dem 83-Jährigen waren am Dienstag bis in die Nachtstunden auch Hunde, die Wasserschutzpolizei und der Polizeihubschrauber im Einsatz. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Hasan Celebi geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 03.11.2021, Pressestelle, Jennifer Mlotek

