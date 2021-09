POL-OF: Kripo bittet um Hinweise zu vermisstem Kind!

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Kripo bittet um Hinweise zu vermisstem Kind!

Offenbach

Wo ist Lorenzo Marcellino Weiß? - Hammersbach

(aa) Wo ist Lorenzo Marcellino Weiß aus Hammersbach? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem neun Jahre alten Vermissten. Lorenzo Marcellino Weiß ist etwa 1,43 Meter groß und hat kurz rasierte Haare (über dem linken Ohr ist ein Strich einrasiert). Er war mit einem weißen T-Shirt, kurzer heller Hose und weißen Schuhen bekleidet. Vermutlich trägt er eine "goldene" Kette und eine weiße Basecap. Der Gesuchte verließ am Sonntagmorgen, zwischen 9 und 10 Uhr, sein derzeitiges Zuhause in der Büdinger Straße. Allerdings kam er nicht mehr in das Kinderdorf zurück. Die Kripo ermittelt derzeit noch die Hintergründe seines Verschwindens. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Lorenzo Marcellino Weiß geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Zwei Bilder des Vermissten sind der Meldung beigefügt.

Offenbach, 20.09.2021

