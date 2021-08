Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: 70 Jahre alter Mann vermisst - Bad Soden-Salmünster

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

70 Jahre alter Mann vermisst - Bad Soden-Salmünster

(fg) Seit Sonntagabend sucht die Polizei nach dem 70 Jahre alten Dietrich Eggert aus Bad Soden-Salmünster. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der Senior gegen 21.30 Uhr am Bahnhof in Bad Soden-Salmünster in seinen silbergrauen Opel Astra, an dem die amtlichen Kennzeichen MKK-DC 863 angebracht waren, ein. Er kam jedoch nicht zu Hause an und hat sich auch bisher nicht gemeldet. Herr Eggert ist etwa 1,75 Meter groß, hat graumeliertes volles Haar und eine schlanke Statur. Er ist Brillenträger und hat einen Kinnbart. Er soll mit einer kurzen beigen Hose und einem hellen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Der Vermisste ist gesundheitlich angeschlagen und wirkte in den Tagen vor seinem Verschwinden leicht verwirrt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Dietrich Eggert geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 17.08.2021, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell