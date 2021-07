Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: 81 Jahre alter Mann vermisst - Nidderau

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig 81 Jahre alter Mann vermisst - Nidderau (fg) Seit Freitagabend sucht die Polizei nach dem 81 Jahre alten Johann KARL aus dem Ortsteil Ostheim. Herr Karl hat seine Wohnung am Nachmittag für einen Waldspaziergang verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt. Sein Auto, ein blauer Opel Corsa, wurde auf einem Waldparkplatz zwischen Nidderau und Limeshain aufgefunden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, in die durch die Polizei auch Hundestaffeln und der der Hubschrauber eingebunden sind, ist der Rentner bislang nicht zu finden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge könnte er sich am Freitagabend in Florstadt (Stammheim) aufgehalten haben. Herr Karl ist etwa 1,75 Meter groß, hat weißes kurzes Haar und eine normale Statur. Er soll mit einem Hemd und einer Jeans bekleidet sein. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Johann Karl geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. Offenbach, 24.07.2021, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell