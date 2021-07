Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: 15-Jährige vermisst - Schlüchtern

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig 15-Jährige vermisst - Schlüchtern (fg) Wo ist Julia Papa aus Schlüchtern? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15 Jahre alten Vermissten. Sie ist 1,60 Meter groß, schlank und hat hüftlange rotgefärbte Haare sowie braune Augen. Die Gesuchte war zuletzt mit einer Jeanshose und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Am Nachmittag des 22.07.21 entfernte sich die 15-Jährige von ihrer Mutter im Stadtgebiet von Schlüchtern. Die Vermisste gab gegenüber einem Verwandten an, sich bei einer Freundin in Bad Orb bis zum Sonntag aufhalten zu wollen. Der mögliche Aufenthaltsort konnte jedoch nicht ermittelt werden. Das mitgeführte Handy der Vermissten ist ausgeschaltet. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Julia Papa geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt. Offenbach, 23.07.2021, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell