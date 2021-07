Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Sondermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 05. Juli 2021

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Vermisst: Wo ist Horst Fischer? - Maintal

(tl) Wo ist Horst Fischer? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet bei der Suche nach dem Vermissten um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 82-Jährige verließ am Samstag, 03. Juli, gegen 17.30 Uhr, seine Wohnung im Finkenweg und ist seither unbekannten Aufenthalts. Herr Fischer ist etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank und hat eine Glatze. Zuletzt bekleidet war der rüstige Senior mit einer kurzen, braunen Cargohose und einem blaugestreiften T-Shirt. Darüber trug er außerdem noch ein graues T-Shirt. Feuerwehr und Polizei suchten auch am Montag noch nach dem Vermissten, unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Mantrailer-Hund im Bereich des Naherholungsgebietes zwischen Dörnigheim und Bischofsheim - bislang jedoch vergeblich. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Hinweis: Ein Lichtbild des Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: privat)

Offenbach, 05.07.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell