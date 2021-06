Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Die Kripo Gelnhausen bittet um Hinweise

Offenbach (ots)

Wo sind André Trommer und die beiden Kinder? - Gelnhausen

(aa) Wo sind André Trommer, Gisele Girard und Maurice Girad aus Gelnhausen? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den 38, 11 und sechs Jahre alten Vermissten. Herr Trommer ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine Glatze und einen braunen Vollbart. Er ist gewöhnlich mit Fan-Kleindung von Eintracht Frankfurt und Mütze bekleidet. Die Gisele ist etwa 1,30 Meter groß und trägt wahrscheinlich Jeans und schwarze Turnschuhe. Der Maurice ist etwa 1,20 Meter groß und vermutlich mit einer Jogginghose (Flecktarn), einem Dinomuster-Shirt und Turnschuhen bekleidet. Die Vermissten leben mit der Kindsmutter in der Straße "Zum Warttum" zusammen. Am Samstag gab es in der Familie wohl Unstimmigkeiten, woraufhin der Familienangehörige und die Kinder sowie die drei Hunde (Chihuahuas) die Wohnung zunächst unbemerkt verlassen haben. Zuletzt gesehen wurden sie Samstagabend; am Sonntag wurden sie dann vermisst. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von André Trommer und den Kindern geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Drei Bilder der Vermissten sind der Meldung beigefügt.

Offenbach, 08.06.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

