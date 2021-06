Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Die Kripo Gelnhausen sucht William Musoko Jablonski

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Offenbach (ots)

Wo ist William Musoko Jablonski? - Bad Orb

(aa) Wo ist William Musoko Jablonski aus Bad Orb? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 50 Jahre alten Vermissten. Herr Jablonski hat einen dunklen Teint, kurze dunkle und krause Haare und ist bei einer Größe von etwa 1,73 Meter schlank. Er ist meist mit einer Khakistoffhose und Sportschuhen bekleidet. Zudem hat er oft eine Zeitung dabei. Herr Jablonski spricht englisch, französisch und holländisch. Der Gesuchte wurde zuletzt am Donnerstag letzter Woche (03.06.2021), gegen 19 Uhr, zuhause in seiner Wohneinrichtung in der Taunusstraße gesehen. Herr Jablonski ist aufgrund einer Erkrankung orientierungslos. Er lebte bis April dieses Jahres in Rodenbach, in der Alzenauer Straße. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von William Musoko Jablonski geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Drei Bilder des Vermissten sind der Meldung beigefügt.

Offenbach, 07.06.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell