Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstensuche: Jugendlicher aus Michelstadt war vermutlich in Hanau

Ein Dokument

Offenbach (ots)

Main-Kinzig-Kreis

Vermisstensuche des Polizeipräsidiums Südhessen - Jugendlicher stieg wohl in Hanau aus dem Zug - Hanau

(aa) Wir bitten um Beachtung der beigefügten Vermisstensuche des Polizeipräsidiums Südhessen: Eine Zeugin will den gesuchten 16-Jährigen am Samstag (29. Mai) im Zug von Michelstadt nach Frankfurt/Süd gesehen haben. Der Jugendliche, der einen schwarzen Rucksack mit Kordel und zwei Tüten bei sich hatte, soll gegen 12.50 Uhr in Hanau ausgestiegen sein. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet.

Offenbach, 01.06.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

