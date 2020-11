POL-OF: Vermitsstensuche nach Jan Bossmann

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Vermitsstensuche nach Jan Bossmann

Offenbach

Wo ist Jan Bossmann? - Schöneck

(aa) Wo ist Jan Bossmann aus Schöneck/Büdesheim? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 59 Jahre alten Vermissten. Herr Bossmann ist etwa 1,78 Meter groß und schlank. Er war mit einem schwarzen Lederblouson, einer ausgewaschenen Bluejeans, dunklem Polo-Langarmshirt sowie braunen Lederslipper bekleidet. Der Gesuchte wurde zuletzt am Mittwoch letzter Woche (18.11.2020), gegen 17 Uhr, im Mühlbergweg gesehen. Die Kripo schließt nicht aus, dass sich Herr Bossmann in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen negativ.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Jan Bossmann geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 23.11.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

