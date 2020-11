Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstensuche des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 18.11.2020

Bild-Infos

Download

OffenbachOffenbach (ots)

Wo hält sich Christina Krajewski auf? - Rodenbach

(neu) Wer kann Hinweise darauf geben, wo sich die 70-jährige Christina Krajewski derzeit befindet? Aktuell bearbeitet die Kriminalpolizei in Hanau den Vermisstenfall und bittet bei der Suche nach der Rodenbacherin die Bevölkerung um Mithilfe.

Frau Krajewski ist 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat grau-blonde Haare und ist seit Montag, den 9. November 2020, von zu Hause weggegangen.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Kriminalbeamten, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, blieben leider erfolglos. Frau Krajewski machte am Tag, als sie zuletzt gesehen wurde, einen verwirrten Eindruck. Es ist durchaus denkbar, dass sie sich in einer Fachklinik befindet, aber niemand Bescheid gesagt hat. Daher richtet sich der Aufruf insbesondere auch an Klinikpersonal außerhalb der Region.

Hinweise nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt.

18.11.2020, Offenbach, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell