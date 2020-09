Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 18. September 2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Fahndung nach Taqi Khan wegen Verdachts des versuchten Mordes - Langen

(aa) Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei wenden sich mit der Veröffentlichung von zwei Bildern an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe. Gefahndet wird nach dem 51 Jahre alten Taqi Khan. Dieser soll am Freitag, den 11. September 2020, in einem Mehrfamilienhaus in der Dieburger Straße versucht haben, seine von ihm getrenntlebende Ehefrau zu töten. Gegen 8.45 Uhr war die Frau, nachdem sie ihre Kinder zur Schule und in den Kindergarten gebracht hatte, in ihre Wohnung zurückkehrt. Der Beschuldigte soll ihr aufgelauert, sie unvermittelt angegriffen und mehrfach mit einem Holzhammer auf den Kopf geschlagen haben. Dabei erlitt die 33-Jährige unter anderem Platzwunden. Die Frau konnte sich schreiend in eine Nachbarwohnung retten. Bei Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte war der Beschuldigte bereits geflüchtet. Die Geschädigte konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Taqi Khan.

Der Beschuldigte lebte bis zu der Tat in einer Wohnunterkunft in 63512 Hainburg.

Taqi Khan ist etwa 1,84 Meter groß, wiegt etwa 70 Kilogramm und hat dunkle kurze Haare. Er trug zuletzt einen Oberlippenbart. Der Beschuldigte ist pakistanischer Staatsangehöriger und spricht Urdu sowie Englisch.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nehmen die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis: Zwei Bilder sind der Meldung beigefügt.

Offenbach, 18.09.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

