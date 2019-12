Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstenfahndung

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Wo ist Yvonne Drechsler - Hanau

(as) Wo ist Yvonne Drechsler? Das fragt derzeit die Kriminalpolizei Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die 14-Jährige aus Karben wurde zuletzt am Freitag, den 13. Dezember 2019, in Hanau im Postcarreé gesehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Yvonne sich in Hanau, Maintal oder im Großraum Frankfurt aufhalten könnte. Sie ist etwa 1,50 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde lange Haare. Wie sie zuletzt bekleidet war ist unbekannt. Die 14-Jährige steht unter der Vormundschaft des Jugendamtes des Main-Taunus-Kreises. Sie ist dringend auf Medikamente und ärztliche Hilfe angewiesen.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Kripo Hanau (Rufnummer 06181 100-123) oder jede andere Polizeidienststelle anzurufen.

Hinweis: Ein Bild von Yvonne Drechsler ist der Pressemitteilung beigefügt.

Offenbach, 19.12.2019, Pressestelle, Alexander Schlüter

