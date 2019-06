POL-OF: Vermisstenmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 21.06.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Wo ist Marko Wirth? - Neu-Isenburg, Bereiche Bochum und Essen

(aa) Wo ist Marko Wirth aus Neu-Isenburg? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 49 Jahre alten Vermissten. Herr Wirth ist etwa 1,80 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Er hat eine Glatze und eine Brandnarbe am gesamten rechten Arm. Herr Marko Wirth befand sich seit Mittwoch, 12. Juni 2019, auf einer geschäftlichen Veranstaltung in Bochum. Er checkte am Freitag, 14. Juni, aus einem dortigen Hotel aus und meldete sich letztmalig über Handy zuhause in Neu-Isenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kripo könnte sich Herr Wirth anschließend in der Innenstadt von Essen aufgehalten haben.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Marko Wirth geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 21.06.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

