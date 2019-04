POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 9. April 2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

1. Feuer in der Gartenkolonie - Mann radelte davon - Offenbach

(aa) Gegen 1 Uhr meldeten Zeugen einen Gartenhüttenbrand im Mainzer Ring und sahen einen etwa 30 Jahre alten Mann mit dem Fahrrad über den Feldweg zur Mainzer Straße wegradeln. Der Unbekannte hatte dunkle kurze Haare und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und dunkler Hose bekleidet. In der Gartenkolonie waren zwei nebeneinanderstehende Lauben niedergebrannt. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. Fahrzeug überschlug sich bei Unfall - Rödermark

(av) Als sich ihr Fahrzeug bei einem Unfall auf der Kapellenstraße überschlug, wurden am späten Montagabend zwei junge Frauen leicht verletzt. Gegen 23.15 Uhr fuhr eine 22-Jährige gemeinsam mit einer 18-Jährigen in einem 3er BMW auf der Kapellenstraße in Richtung Messenhausen. Kurz hinter der Kreuzung der Bundesstraße 459 kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Die beiden jungen Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall oder die Fahrweise des BMW beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache in Dietzenbach zu melden.

3. Junge Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Dreieich/Offenthal

(av) Bei einem Unfall, der sich am Sonntag auf der Bundesstraße 486 ereignete, wurde eine junge Radfahrerin schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Audi RS 4 von Langen kommend in Richtung Offenthal. Dabei fuhr er wohl auf dem linken von den beiden Geradeaus-Fahrstreifen. Auf Höhe einer Tankstelle zeigte eine Ampel wohl rot für die geradeaus fahrenden Fahrzeuge und grün für Linksabbieger. Der 34-Jährige schaute wohl auf die Linksabbieger-Ampel und war offensichtlich der fälschlichen Annahme, er dürfe fahren. Dabei übersah er vermutlich eine 14-Jährige, die gerade mit ihrem Fahrrad die Fußgängerampel überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radlerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie kam in ein Krankenhaus.

Bereich Main-Kinzig

