Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 04.04.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Streit endete mit Festnahme und Krankenhaus - Offenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Bettinastraße einen 29-Jährigen vorläufig fest. Der Verdächtige soll gegen 21.10 Uhr seinen 22-jährigen Mitbewohner bei einem Streit verletzt haben. Der 22-Jährige erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper, kam in ein Krankenhaus und wurde operiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, am Donnerstag zur richterlichen Vorführung gebracht. Noch unklar sind die Hintergründe für die Auseinandersetzung, die offenbar in der gemeinsamen Wohnung stattfand. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise hierzu unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Polizeibeamte nahmen am frühen Donnerstag in der Voltastraße einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest; ein etwa 1,80 Meter großer mutmaßlicher Komplize flüchtete. Ein aufmerksamer Zeuge hatte kurz nach 3 Uhr verdächtige Geräusche aus einem Firmengebäude gehört und sofort die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Streifen flüchteten zwei Männer, wobei der Verdächtige gefasst wurde. Der Flüchtige war schlank und schwarz gekleidet: Jogginghose, Trainingsjacke und Basecap. An dem Gebäude waren ein Erdgeschossfenster und innen drei Türen aufgehebelt worden. Zudem war bereits ein Tresor hervorgezogen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Wer hörte Scheibenklirren? - Dietzenbach

(aa) Anwohner der Jungfernwingertstraße und Passanten könnten in der Nacht zum Mittwoch Scheibenklirren gehört haben. Denn zwischen 23 und 9 Uhr waren Einbrecher in eine Gaststätte eingestiegen; hierzu hatten sie zuvor eine Fensterscheibe zertrümmert. Außerdem wiesen mehrere Fenster und die Eingangstür Hebelspuren auf. Die Täter stahlen ein Notebook und ein Tablet. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

4. Überfall auf Hotelrezeption - Rödermark/Ober-Roden

(av) Ein maskierter Täter überfiel am frühen Donnerstagmorgen die Rezeption eines Hotels in der Nieder-Röder Straße und erbeutete Bargeld. Gegen 3.30 Uhr betrat der Mann das Hotel, bedrohte den 34-jährigen Rezeptionisten mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Der Mitarbeiter händigte ihm das Geld aus, woraufhin der Räuber flüchtete. Der Täter war ein etwa 1,60 Meter großer Mann mit schlanker Statur, der mit einer dunklen Basecap bekleidet war. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Räuber nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die zur fraglichen Uhrzeit rund um das Hotel Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

5. Spielautomaten aus ehemaliger Werkstatt entwendet - Mühlheim

(av) In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in eine ehemalige Kfz-Werkstatt in der Lämmerspieler Straße ein und entwendeten vier Spielautomaten. Zwischen 19 und 6.45 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und stiegen durch dieses ein. Anschließend nahmen sie die Spielautomaten ans sich und transportierten sie auf unbekannte Weise ab. Da Spielautomaten nicht gerade wenig wiegen, ist es möglich, dass sie hierzu ein Fahrzeug benutzten. Die Polizei bittet daher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfall: Zwei Autofahrer verletzt - Hanau

(aa) Ein BMW- und ein VW-Lenker wurden am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 3195 beim Zusammenstoß ihrer Autos leicht verletzt. Kurz nach 7 Uhr befuhr der 24-Jährige mit seinem BMW in Richtung Bruchköbel und wollte nach links auf die Auffahrt der Bundesstraße 45 abbiegen. Dabei stieß der Schönecker mit dem entgegenkommenden Golf eines 37-Jährigen aus Bruchköbel zusammen. Beide Männer kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-611 zu melden.

2. Einbruch in Pizzeria - Freigericht/Somborn

(av) Anwohner der Rathausstraße könnten am frühen Mittwochmorgen ein lautes Geräusch vernommen haben; zu dieser Zeit brach ein Unbekannter in eine Pizzeria im Bereich der einstelligen Hausnummern ein und ging dabei offenbar alles andere als lautlos vor. Gegen 3.30 Uhr rammte der Täter die Eingangstür des Lokals mit einem Kanaldeckel ein, den er offenbar aus der Straße gehoben hatte. Anschließend betrat der Einbrecher die Gaststätte und entwendete eine Kellnergeldbörse mitsamt Inhalt. Nach ersten Erkenntnissen war der Langfinger etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Die Kriminalpolizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

3. Einbruch in Bäckerei - Hasselroth/Neuenhaßlau

(aa) In der Nacht zum Mittwoch waren Einbrecher in der Albert-Einstein-Straße in eine Bäckerei eingedrungen. Zwischen 19 und 6 Uhr hebelten die Täter eine Seitentür und anschließend den Tresor auf. Die Diebe sackten das Geld ein und verschwanden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 04.04.2019, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell