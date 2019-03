POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 27.03.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Kaum Hinweise auf den Tatverdächtigen - Offenbach

(neu) Nach dem Tötungsdelikt von Montag, den 18. März an einer 57 Jahre alten Frau in Offenbach fahndet die Kripo immer noch nach dem 69 Jahre alten Tatverdächtigen (wir berichteten mehrfach). Von dem ehemaligen Lebensgefährten der Toten fehlt seit der Tat jede Spur. Möglicherweise ist er mit einem silberfarbenen Motorroller der Marke Rex unterwegs, der das Versicherungskennzeichen 363-AIA trägt. Der Roller ist seit der Tat ebenfalls verschwunden. Auch die Suche mit einem Polizeihubschrauber in der vergangenen Woche in Heusenstamm brachte keine neuen Erkenntnisse. Der Gesuchte ist 1,76 Meter groß, hat eine hagere Statur und blaue Augen. Er hat schütteres graues Haar. Nach den bisherigen Presseveröffentlichungen und nach einem Zeugenaufruf am vergangenen Wochenende im dritten Fernsehprogramm gingen nur vereinzelte Hinweise ein. Diese führten allerdings nicht auf die Spur des 69-Jährigen. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder dem Roller geben können, wenden sich bitte an die Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Einstürzende Decke verletzt Arbeiter - Neu-Isenburg

(neu) Eine einstürzende Decke in einem Industriebetrieb von Neu-Isenburg hat am Mittwochmittag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdiensten und der Polizei geführt. Gegen 12 Uhr wurde gemeldet, dass bei dem Unfall in der Siemensstraße ein Arbeiter verschüttet worden sei. Zunächst war sogar von mehreren Verletzten die Rede, was sich allerdings als nichtzutreffend herausstellte. Warum die etwa 25 Quadratmeter große Zwischendecke herunterfiel, muss nun vom Amt für Arbeitsschutz ermittelt werden. Auslöser könnten nach ersten Erkenntnissen Dacharbeiten gewesen sein. Der 58 Jahre alte Arbeiter war ansprechbar und kam umgehend in eine Frankfurter Klinik.

Bereich Main-Kinzig

82-Jährige kam nach Brand ins Krankenhaus - Hanau

(neu) Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung kam am Mittwochnachmittag eine 82 Jahre alte Bewohnerin nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Gustav-Adolf-Straße in eine Klinik. Nach Eingang eines entsprechenden Notrufs um 14.10 Uhr eilten Feuerwehr, Rettungsdienste und mehrere Polizeistreifen zu der angegebenen Adresse. Während der Löscharbeiten musste die Straßen für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden, was zu erheblichen Behinderungen führte. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer in der Küche der Seniorin im zweiten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen sein. Was genau zu dem Brand führte, soll nun die Kriminalpolizei ermitteln. Nach einer ersten Einschätzung wird die Wohnung frühestens am Donnerstag wieder betreten werden können. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

