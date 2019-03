POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 20.03.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Wo ist dieser Mann? - Ermittler veröffentlichen Fahndungsbild - Offenbach

(av) Nach dem Tötungsdelikt am Montag an einer 57-jährigen Frau aus Offenbach (wir berichteten), wenden sich nun die Staatsanwaltschaft Darmstadt -Zweigstelle Offenbach - und Ermittler des Kriminalkommissariats 11 mit der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos an die Bevölkerung und bitten um Hinweise. Gesucht wird ein 69-Jähriger, bei dem es sich nach derzeitigen Ermittlungen um den ehemaligen Lebensgefährten der 57-Jährigen handelt; dieser ist dringend tatverdächtig, die Frau getötet zu haben. Der Verdächtige verließ vermutlich am Montagvormittag die Wohnung in der Luisenstaße und könnte mit einem Mofa mit dem Versicherungskennzeichen 363 AIA weggefahren sein. Der Gesuchte ist 1,76 Meter groß, hat eine hagere Statur, blaue Augen und graues, schütteres Haar. Wer Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei in Offenbach oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Hinweis: Ein Bild des Tatverdächtigen ist dieser Meldung beigefügt.

