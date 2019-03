POL-OF: Vermisstensuche des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, den 04.03.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Polizei sucht nach Bernd Brodt - Schlüchtern

(neu) Die Polizei im Main-Kinzig-Kreis sucht aktuell nach Bernd Brodt aus Schlüchtern. Der 48-Jährige ist schon seit längerer Zeit erkrankt und hat am Sonntagmittag seine Wohnung in Niederzell mit unbekanntem Ziel verlassen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Eine Absuche an allen bekannten Adressen verlief bislang erfolglos. Herr Brodt ist mit einem weißen Fiat Panda unterwegs, der das Kennzeichen MKK-DO 250 trägt. Er könnte sich im Bereich Schlüchtern, Steinau oder Bad Soden-Salmünster aufhalten. Der Vermisste ist 1,75 Meter groß, schlank und hat dunkle kurze Haare. Er ist unter anderem an beiden Oberarmen tätowiert. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Herrn Brodt nimmt die Kripo Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

