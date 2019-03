Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Kellerbrand - Rodgau-Weiskirchen

Ein technischer Defekt an einem Trockenautomat ist offensichtlich die Ursache für einen Waschküchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Weiskirchen am frühen Samstagabend gegen 19:00 Uhr. Hausbewohner entdeckten starke Rauchentwicklung aus dem Kellerfenster und setzten einen Notruf ab. Die freiwillige Feuerwehr Rodgau konnte den Brand in wenigen Minuten löschen. Durch das Feuer wurde die Waschküche stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Nach Belüftung des Kellers konnte die Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

2. Straßenraub - Dreieich-Sprendlingen

Opfer eines Überfalls wurde ein 18-jähriger Dreieicher am frühen Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr in der Joinviller Straße. Er befand sich in Begleitung auf dem Nachhauseweg, als er durch drei unbekannte männliche Personen mit Steinen und Flaschen beworfen wurde. Als er die Gruppe aufforderte, dies zu unterlassen, schlugen und traten die Männer unvermittelt auf ihr Opfer ein und entrissen ihm sein Handy aus der Jackentasche. Die Beschreibung der Täter ist sehr dürftig, einer war ca. 190cm groß, ein anderer trug eine schwarze Kapuze. Der 18-jährige wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069-8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Drei Wohnmobile ausgebrannt - Wächtersbach

Ein Sachschaden in Höhe von 180.000 Euro ist das Ergebnis eines Brandes von drei neuen Wohnmobilen der Marke Ford. Am frühen Samstagabend, meldete um 20:40 Uhr ein Verkehrsteilnehmer, dass auf der Wittgenborner Straße abgestellte Wohnmobile in Flammen stehen. Trotz sofort alarmierter Feuerwehr, brannten alle drei Fahrzeug komplett aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06051-8270 zu melden.

2. Motorradunfall - Langen-Bergheim

Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt, musste ein 52-jähriger Krad-Fahrer aus Langen-Bergheim, der am späten Samstagmittag gegen 17:10 Uhr auf der Landstraße 3195 die Kontrolle über sein Motorrad verlor, im Bereich Hanauer Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und in dortige Schutzplanke einschlug. Die Landstraße musste für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt werden. 3. Auto in den Main gefahren - Maintal-Dörnigheim

Noch völlig unklar sind die Hintergründe, warum ein Pkw am Samstagabend gegen 22:15 Uhr am Dörnigheimer Fähranleger in den Main fuhr. Der 66-jährige Fahrer konnte sich aus dem Auto befreien und wurde mit starken Unterkühlungen in eine Frankfurter Klinik eingeliefert Der versunkene Mercedes konnte in der Flussmitte festgestellt werden. Da dadurch die Fahrrinne blockiert war, wurde das Auto noch in der Nacht durch die Berufsfeuerwehr Offenbach geborgen. Für diese Bergungsarbeiten war die Schifffahrt für vier Stunden gesperrt.

