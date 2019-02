POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 28.02.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 28.02.2019

1. Einbrecher stehlen Bargeld aus Lebensmittelmarkt - Offenbach

(av) Ein Geschäft für mediterrane Lebensmittel am Wilhelmsplatz war in der Nacht zum Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 18 und 8 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Anschließend durchsuchten sie alles und stahlen schließlich Bargeld aus einer Kasse, ehe sie flüchteten. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kripo zu melden.

2. Unbekannte scheitern an Geldautomat - Dietzenbach

(fg) Unbekannte versuchten am Mittwoch einen vor einer Spielothek in der Paul-Ehrlich-Straße stehenden Geldausgabeautomaten zu klauen; sie scheiterten jedoch und flohen ohne Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat mit einem Stahlseil umwickelt, welches möglicherweise an einem Fahrzeug befestigt wurde. Dieses riss und beschädigte hierbei die Fassade des Wohnhauses sowie den Geldautomaten selbst. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen 4 und 10 Uhr. Der Automat blieb weiterhin fest im Boden verankert und verschlossen. Die Polizei in Dietzenbach sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

3. Einbruch in Metzgerei - Seligenstadt

(av) Die Büroräume einer Metzgerei in der Bahnhofstraße waren in der Nacht zum Donnerstag das Ziel von Einbrechern; entwendet wurde jedoch nichts. Zwischen 18 und 1.30 Uhr näherten sich die Täter vermutlich von hinten an das Gebäude heran und hebelten eine Kellertür auf. Anschließend versuchten sie im Büro, einen Tresor aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Einbrecher flüchteten ohne Beute vom Tatort. Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

