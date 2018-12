POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, den 03.12.2018

Offenbach (ots) - Autofahrer bei Unfall tödlich verletzt - Steinau an der Straße

(neu) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3329 in der Gemarkung Steinau an der Straße ist am frühen Montagmorgen ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 52-Jährige aus Schlüchtern um kurz nach 5 Uhr mit seinem BMW von Niederzell in Richtung Steinau unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen mit hoher Wucht gegen einen Baum und wurde in zwei Teile zerrissen. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass jede ärztliche Hilfe für ihn zu spät kam. Die Staatsanwaltschaft in Hanau beauftragte einen Gutachter mit der Untersuchung der genauen Unfallursache. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Landesstraße bis gegen 8.30 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Offenbach, 03.12.2018, Pressestelle, Rudi Neu

