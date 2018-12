POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 02.12.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Feuer in Lauterborn - Offenbach Lauterborn

Am Samstagmorgen, gegen 05.30 Uhr, kam es im Offenbacher Stadtteil Lauterborn an einem mehrgeschossigen Wohngebäude am Europaplatz zu einem Brand. Vermutlich entstand das Feuer, das im weiteren Verlauf auch auf die Fassade übergriff, aus bisher ungeklärter Ursache bei dem an der Hauswand abgestellten Sperrmüll. Alle Anwohner konnten das Haus rechtzeitig unverletzt verlassen und die Feuerwehr hatte nach kurzer Zeit gelöscht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von ungefähr 50.000 Euro. Die Bewohner konnten sich während der Arbeiten der Feuerwehr in einem bereitgestellten Bus der OVB aufwärmen, bevor sie wieder in ihre Appartements durften, Unterbringungsmaßnahmen wurden nicht erforderlich. In den Nachmittagsstunden rückte die Feuerwehr noch zweimal zu dem Haus zu Nachlöscharbeiten aus, da es in Bereich der Fassade, vermutlich durch Brandnester, zu erneuten Rauchentwicklungen kam.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Personen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Keine Meldungen

Offenbach am Main, 02.12.18, Müller, PvD

