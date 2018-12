POL-OF: Sondermeldung Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 01.12.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Fußgängerunfall - 77-Jähriger schwer verletzt - Heusenstamm

Heute, gegen 10:58 Uhr, wurden Rettungsdienst und Polizei wegen eines Fußgängerunfalls in der Frankfurter Straße alarmiert. Ein 77-jähriger Fußgänger aus Heusenstamm lief auf dem Gehweg in Richtung Ringstraße. Nach ersten Ermittlungen trat der 77-Jährige in Höhe der Kirche unvermittelt auf die Straße und versuchte die Frankfurter Straße auf dem Fußgängerüberweg zu überqueren. Hier wurde er von einem 73-jährigen Pkw-Fahrer aus Heusenstamm angefahren und schwer verletzt. Notarzt und Rettungskräfte versorgten den Fußgänger, ehe der Schwerverletzte in ein umliegendes Krankenhaus gefahren wurde. Während der Unfallaufnahme war die Frankfurter Straße voll gesperrt; der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. An der Unfallstelle kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs zum Einsatz. Weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 69080 zu melden.

Offenbach am Main, 01.12.2018, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

