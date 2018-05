POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Dienstag, 01.05.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Angriff auf Busfahrer - Rodgau

Gestern Vormittag (30.04.), gegen 10.20 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter in der Limesstraße in Hainhausen den leeren Bus der Linie OF 30. Während der Fahrt wurde der 34 -jährige Busfahrer dann unvermittelt unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert. Der Fahrer händigte daraufhin die Geldtasche mit den Einnahmen und auf Nachdruck auch sein eigenes Portemonnaie aus. Anschließend flüchtete der Bandit in Richtung S-Bahnhof. Der Täter ist nach Opferangaben um die 1,75 Meter groß und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er trug zur Tatzeit eine grüne Bomberjacke und eine helle Jeans. Trotz sofort eingeleiteter, polizeilicher Fahndungsmaßnahmen gelang dem Räuber die Flucht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098 1234.

Audi A6 geklaut - Offenbach

In der Nacht von Sonntag (29.04.) auf Montag (30.04.) wurde aus der Konrad-Adenauer-Straße ein schwarzer Audi A6 geklaut. Das Fahrzeug mit OF-Kennzeichen wurde ordnungsgemäß verschlossen auf einem Parkplatz abgestellt. Der Zeitwert des zehn Jahre alten Audis soll noch rund 12.000 Euro betragen. Die weitere Sachbearbeitung hat die Kripo übernommen. Wer Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bei der Polizei in Offenbach unter Tel.: 069 8098 1234.

Bereiche Main-Kinzig und Autobahnpolizei

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 01.05.2018, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell