POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 01.03.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Zwei Tote in Wohnhaus vorgefunden - Offenbach

(aa) Polizei, Feuerwehr- und Rettungskräfte rückten am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnhaus in der Johannes-Morhart-Straße aus. Da ein CO-Warngerät anschlug, konnte das Gebäude nur mit Schutzausrüstung durch die Feuerwehr betreten werden. Augenscheinlich war ein Stromaggregat in einer Wohnung betrieben worden. Nach Öffnung dieser Wohnung gegen 17.25 Uhr wurden darin zwei Personen aufgefunden. Es handelte sich um eine Frau, die bereits verstorben war. Zudem wurde ein Kind vorgefunden, das trotz sofort eingeleiteter Reanimierungsmaßnahmen ebenfalls verstarb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung vor Ort übernommen.

Offenbach, 01.03.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell