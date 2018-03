POL-OF: Vorabmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 01.03.2018

Polizeipräsident und Alexander König Bild-Infos Download

Offenbach (ots) - Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Leitender Polizeidirektor König wurde in den Ruhestand verabschiedet

(aa) Nach rund 46 Dienstjahren verabschiedete sich der Leiter der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Südosthessen, Alexander Edwin König, in seinen wohlverdienten Ruhestand. Polizeipräsident Roland Ullmann überreichte dem höchsten Polizeibeamten der Behörde die Pensionsurkunde im Rahmen einer Feierstunde. Ullmann betonte, dass nicht nur ein geschätzter Abteilungsleiter und Berater geht, sondern auch ein Freund. Bevor Alexander König im Oktober 2011 zum Polizeipräsidium Südosthessen kam, war er bei den Polizeipräsidien Frankfurt und Mittelhessen sowie bei der Hessischen Bereitschaftspolizei in Führungspositionen tätig. König hob hervor, dass er als Frankfurter sehr gerne in Offenbach seinen Dienst versehen hatte. Alle Redner der Feierstunde stellten König als eine herausragende Führungspersönlichkeit dar. Gänsehautstimmung kam auf, als die Gäste dem 62-jährigen künftigen Pensionär stehend und langanhaltend applaudierten. König war seinen Vorgesetzen stets ein loyaler Kollege, für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer ansprechbar und brachte seinerseits ihnen großes Vertrauen entgegen.

Hinweis: Ein Bild (Polizeipräsident links, Alexander König rechts) zu dieser Pressemeldung ist recherchierbar unter www.polizeipresse.de. Dort geben Sie bitte Ihre bei News-Aktuell registrierte E-Mail-Adresse ein oder: suedosthessen@news-aktuell.de

Offenbach, 01.03.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

