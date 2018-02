POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 28.02.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Fuhr die Touran-Lenkerin bei Rotlicht? - Offenbach

(aa) Nach einem Unfall am Montagmorgen an der Kreuzung Waldstraße/Hessenring, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Kurz vor 9.30 Uhr war eine 34-jährige VW-Lenkerin vom Friedrichsring nach links auf die Waldstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß des Tourans mit einem entgegenkommenden Opel, dessen 84-jährige Fahrerin vom Hessenring geradeaus über die Kreuzung in den Friedrichsring weiterfahren wollte. Die Astra-Lenkerin klagte bei der Unfallaufnahme über Knieschmerzen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frage ist nun, wer hatte an der Ampel Grün beziehungsweise Rot? Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Zwei Stunden geparkt und schon war es passiert - Obertshausen

(mm) Zwei Stunden hatte ein älterer Herr aus Mühlheim seinen Honda am Dienstag in der Bürgermeister-Mahr-Straße, Höhe der Hausnummer 44, geparkt und schon wurde sein Auto von einem Unbekannten angefahren. Der Verursacher hatte zwischen 10.15 und 12.15 Uhr den gegenüber einem Sportstudio abgestellten Honda Insight am vorderen rechten Kotflügel touchiert und war dann, ohne sich um den geschätzten Schaden von 1.000 Euro zu kümmern, abgehauen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Heusenstamm, Rufnummer 06104 6908-0.

3. Unfallflucht in der Danziger Straße - Obertshausen

(mm) Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Samstag, 18 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, in der Danziger Straße, Höhe der Hausnummer 41 einen abgestellten VW-Passat touchiert. An dem Volkswagen ist nun der hintere rechte Radkasten und der Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von rund 5.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nehmen die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Tür aufgebrochen - Freigericht

(mm) Einbrecher waren zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, in einem Einfamilienhaus in Horbach, Zur Egoldstanne. Die Täter hatten eine Tür zum Haus aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten in dem Domizil durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen haben die Eindringlinge nichts gestohlen. Hinweise nimmt Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 28.02.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell