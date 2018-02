POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 27.02.2018

Wem gehört das Fahrrad? Bild-Infos Download

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Wem gehört das Kinderfahrrad? - Obertshausen

(mm) Ein nicht alltäglicher Fall beschäftigt derzeit die Polizei in Heusenstamm (06104 6908-0) und diese bittet daher um Hinweise. Ein Unbekannter hatte am Dienstag, zwischen 0.30 und 6.30 Uhr ein lilafarbenes Kinderfahrrad auf das Dach eines Mini Countryman Cooper abgelegt und war danach verschwunden. Allerdings musste der Besitzer des Minis am Morgen feststellen, dass durch das Ablegen des Kinderfahrrads das Autodach verkratzt wurde. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei fragt nun: "Wem gehört das Kinderfahrrad der Marke Fox?" Der Besitzer kann es bei Vorlage eines Eigentumsnachweises auf der Wache in Heusenstamm abholen. Weiterhin ermittelt die Polizei, wer der Unbekannte ist, der das Rad auf das Autodach des Mini Coopers legte?

Hinweis: Ein Bild von dem Fahrrad ist recherchierbar unter www.polizeipresse.de. Dort geben Sie bitte Ihre bei News-Aktuell registrierte E-Mail-Adresse ein oder: suedosthessen@news-aktuell.de

2. Mutmaßlicher Einbrecher ging in Untersuchungshaft - Neu-Isenburg und Dreieich-Sprendlingen

(aa) Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag in der Nelkenstraße einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Ein Zeuge hatte sofort die Polizei alarmiert, als er einen Mann auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses beobachtete. An dem Haus war der Rollladen nach oben gedrückt und abgestützt worden. Der mutmaßliche Täter hatte bereits mit einem Stein ein Loch in eine Fensterscheibe geschlagen. Die Beamten fanden bei dem Dreieicher eine Kamera sowie eine Damenarmbanduhr. Die Gegenstände stammen vermutlich aus weiteren Einbrüchen. Nach den ersten Ermittlungen des Fachkommissariats 35 der Offenbacher Kripo wird der 19-Jährige verdächtigt, wenige Stunden zuvor in Dreieich in der Liebknechtstraße in ein Einfamilienhaus eingedrungen zu sein. Gegen 11.40 Uhr war die Terrassentür ebenfalls mit einem Stein zertrümmert und zuvor der Rollladen nach oben geschoben worden. Der junge Mann wurde schließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - am Dienstag zur richterlichen Vorführung gebracht; gegen den Beschuldigten wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

3. Fahrzeugbrand in der Immanuel-Kant-Straße - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung - Dreieich-Sprendlingen

(aa) Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand eines Opel am frühen Montagmorgen in der Immanuel-Kant-Straße (wir berichteten) nun wegen Verdachts der Brandstiftung. Die Offenbacher Brandursachenermittler gehen derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234. Zeugen, die gegen 3.30 Uhr verdächtige Personen in der Straße gesehen haben, werden gebeten, sich zu melden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

4. Diebe brachen acht Autos auf - Dreieich

(aa) Autoaufbrecher waren in der Nacht zum Montag in Götzenhain unterwegs: Sie brachen sieben BMW-Fahrzeuge und einen VW Multivan auf. Die Diebe bauten Lenkräder und Navigationssysteme aus und verschwanden mit der Beute. Meist zertrümmerten die Täter eine Scheibe, um die Autos zu öffnen. Die Fahrzeuge waren im Goethering, Im Höchsten, im Hainer Weg und in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Exhibitionist? Zeuginnen gesucht - Langen

(hf) Die Polizei in Langen hat am Montag einen Hinweis zu einem Mann erhalten, der bereits Mitte Februar Kindern Schokolade angeboten haben soll und der aktuell im Bereich der Rheinstraße unterwegs sei. Die Beamten konnten den Gesuchten, der als ungepflegt beschriebenen wurde, antreffen und kontrollieren. Es handelte sich um einen 57-Jährigen aus Langen. Ob er derjenige ist, der die Kinder angesprochen hat, bedarf weiterer Recherchen. Im Zuge erster Ermittlungen ergaben sich jedoch Verdachtsmomente, dass er sich Frauen unsittlich gezeigt haben könnte. Diesbezüglich bittet die Polizei mögliche Opfer und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 90300 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer hat den C4 beschädigt? - Maintal

(mm) Ein auf der Taunusstraße in Höhe der Hausnummer 2b abgestellter Citroen C4 wurde am Samstag, zwischen 11 und 14.30 Uhr, angefahren und vorne links beschädigt. Der hierfür verantwortliche Fahrer, der einen Schaden von etwa 3.500 Euro hinterließ, machte sich allerdings davon und wird nun von der Polizei gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Maintal, Telefon 06181 4302-0 oder die Unfallfluchtermittler (06183 91155-0).

2. Pflasterstein geworfen - Gelnhausen

(mm) Mit einem Pflasterstein hat ein Einbrecher am Montag, gegen 1.40 Uhr, eine Fensterscheibe eines Lokals in der Bahnhofstraße eingeworfen, um dann aus dem Gastraum Geld zu stehlen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Eindringling etwas Münzgeld vorgefunden und mitgenommen haben. Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

3. Imbisswagen aufgebrochen - Gelnhausen

(mm) Unbekannte brachen zwischen Samstag, 20.30 Uhr und Montag, 10.45 Uhr, einen in der Straße "Am Bruchweg" abgestellten Imbisswagen auf und richten einen Schaden von etwa 250 Euro an. Die Täter durchsuchten anschließend den Wagen, nahmen aber offensichtlich nichts mit. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Kriminalpolizei (06051 827-0) entgegen.

4. Mit Tresor verschwunden - Wächtersbach

(mm) In ein Bekleidungsgeschäft in der Main-Kinzig-Straße (30er-Hausnummern) brachen zwischen Samstag, 18.20 Uhr und Montag, 8.50 Uhr, Unbekannte ein. Sie hebelten eine Stahltür und anschließend noch eine Holztür auf, um letztendlich in den Laden zu gelangen. Dort rissen die Täter einen Tresor aus der Verankerung und nahmen ihn samt Inhalt mit. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

5. An der Tür gehebelt - Schlüchtern

(mm) An der Eingangstür einer Gaststätte in der Rhönstraße hat ein Unbekannter am Sonntag, zwischen 2 und 19.45 Uhr gehebelt. Nach dem der Täter die Tür schon fast aufgebracht hatte, verschwand er wieder, ohne in dem Lokal gewesen zu sein. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Ganove sich ertappt fühlte und deshalb das Weite suchte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte auf der Wache in Schlüchtern (06661 9610-0).

Offenbach, 27.02.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell