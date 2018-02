POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 26.02.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Vier Autos beschädigt und weitergefahren - Offenbach

(av) Ein Opel-Fahrer soll am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Bachstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt haben und dann weitergefahren sein; vermutlich war er alkoholisiert. Gegen 4 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Smart die Bachstraße in Richtung Landgrafenring. An der Kreuzung Bachstraße/Friedensstraße hielt er an, um einem von rechts kommenden blauen Opel Corsa mit Darmstädter Kennzeichen die Vorfahrt zu gewähren. Der Corsa sei dann nach links in die Bachstraße abgebogen, dabei zu weit nach links gekommen und habe den linken Außenspiegel des Smarts touchiert. Hierbei entstand ein Schaden am Smart. Anschließend soll der Corsa frontal gegen ein auf der rechten Seite der Bachstraße geparkten Opel Astra gefahren sein. Durch den Aufprall wurde der Astra gegen einen dahinter parkenden Ford geschoben. Noch bevor der Smartfahrer ausgestiegen war, soll der Corsafahrer den Rückwärtsgang eingelegt haben und dann die Bachstraße weiter in Richtung Feldstraße entlanggefahren sein. Danach soll der Corsa wiederum nach links entgegen der Einbahnstraße in die Feldstraße abgebogen und hier dann gegen einen weiteren am Fahrbahnrand geparkten Opel gestoßen sein. Auch von diesem Unfallort soll er sich entfernt haben. Möglicherweise war der Fahrer oder die Fahrerin alkoholisiert. Die Polizei bittet Zeugen, die einen der Unfälle beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

2. Einbruch durch Schlafzimmerfenster - Offenbach

(av) Eine Hochparterrewohnung in der Buchhügelallee war am Samstagabend das Ziel von Einbrechern. Ob sie etwas mitnahmen, muss noch geklärt werden. Zwischen 18 und 21.40 Uhr hebelten die Unbekannten ein Schlafzimmerfenster im Bereich der 80er-Hausnummern auf und gelangten so in die Wohnräume, wo sie alles durchsuchten. Es ist noch nicht klar, ob sie auch etwas mitnahmen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Wer sah die Einbrecher? - Neu-Isenburg

(av) Zwei Männer wurden am Samstag dabei beobachtet, wie sie versuchten, eine Haustür in der Straße Am Erlenbach aufzubrechen. Gegen 18.50 Uhr wurden zwei 1,70 Meter bis 1,80 Meter große und 40 bis 45 Jahre alte, dunkel gekleidete Männer dabei beobachtet, wie sie an einer Haustür im Bereich der 20er-Hausnummern hebelten. Auffällig war, dass einer der Männer eine weiße, der andere eine rote Basecap trug. Nach kurzer Zeit verließen sie das Grundstück wieder. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Brachiale Einbruchsmethode - Rodgau/Nieder-Roden

(av) In ein Lager für Dental-Produkte wurde in der Nacht zum Sonntag auf brachiale Weise eingebrochen: die Unbekannten schlugen ein Loch in die Außenwand. Gegen 23 Uhr zerstörten die Einbrecher erst einen Maschendrahtzaun, um auf das Gelände zu gelangen, wo sie dann schließlich ein Loch in die Außenwand des Lagers schlugen, durch das sie hineinschlüpfen konnten. Bisher ist noch nicht geklärt, ob sie auch etwas entwendeten. Die Polizei bittet Zeugen, denen zur fraglichen Zeit rund um den Tatort etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Viele Lkw mussten umkehren... - Rödermark/Urberach

(aa) Einige Brummis mussten am Freitagnachmittag auf der Traminer Straße umkehren: Polizeibeamte hatten eine Kontrolle eingerichtet und die Einhaltung des Durchfahrtsverbots für Lastwagen über vier Tonnen in der Konrad-Adenauer-Straße und der Traminer Straße im Blick. Polizeikommissar Christoph Schwarz resümierte: "Wir stoppten schließlich 14 Schwerlaster. Während bei neun sonst nichts zu beanstanden war, stellten wir allerdings an fünf Brummis Fahrzeugmängel und andere Verkehrsverstöße fest. So hatten zum Beispiel einige Fahrer keine Prüfberichte für die hydraulischen Hebebühnen dabei und in einem Fall fehlte eine Prüfplakette". Polizeikommissar Schwarz kündigte an, weitere Kontrollen dieser und auch anderer Art für die Verkehrssicherheit in seinem Dietzenbacher Dienstbezirk durchzuführen.

6. Bei Einbruch Schmuck gestohlen - Rödermark/Urberach

(av) Bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Pestalozzistraße entwendeten Unbekannte am Samstagabend Schmuck. Zwischen 17.45 und 22 Uhr schoben die Einbrecher auf einem Balkon zunächst den Rollladen hoch, um danach die Balkontüre aufzuhebeln. Sie durchwühlten anschließend sämtliche Räumlichkeiten und sackten ihre Beute ein, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

7. Wer hat den Unfall gesehen? - Rödermark/ Urberach

(av) Am Samstagabend wurde in der Darmstädter Straße ein geparktes Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt; der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Zwischen 22 Uhr und 22.20 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall auf der Straße. Als sie nachschauten, stellten sie fest, dass ein dort geparkter Citroen Xsara auf der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt worden war. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Verursacher einen dunklen BMW. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache in Dietzenbach zu melden.

8. Fahrzeugbrand in der Immanuel-Kant-Straße - Dreieich-Sprendlingen

(aa) In der Immanuel-Kant-Straße brannte am frühen Montagmorgen ein in Höhe der Hausnummer 17 geparkter Opel. An dem silbernen Vectra entstand ein Schaden von 2.500 Euro. Kurz vor 3.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu dem Feuer aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer hat die Einbrecher gehört oder gesehen? - Hanau

(aa) Bohrgeräusche könnten am Sonntagabend Mittelbuchener Anwohner "Am Hagen" gehört haben: Zwischen 17.15 und 22.20 Uhr hatten Einbrecher an einem Einfamilienhaus die Terrassentür aufgebohrt. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge das Domizil und verschwanden mit dem gefundenen Geld. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Nach Unfall im Gegenverkehr einfach weitergefahren - Schöneck

(av) Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Landesstraße 3008 zwischen Bad Vilbel und Nidderau zu einem Unfall, bei dem ein Fahrzeug beschädigt wurde; der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 2 Uhr fuhr ein 48-Jähriger in seinem Mercedes von Nidderau in Richtung Bad Vilbel. Bei Schöneck kam ihm ein dunkler Kombi entgegen, der sein Fernlicht eingeschaltet hatte und ihn damit blendete. Außerdem soll er zu weit auf der Fahrbahnmitte gefahren sein, sodass der Mercedeslenker sich gezwungen sah, nach rechts auszuweichen um eine Kollision zu verhindern. Hierbei touchierte er die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.500 Euro. Der dunkle Kombi fuhr jedoch einfach weiter, ohne sich um den beschädigten Mercedes zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Angaben zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Unfallfluchtgruppe zu melden.

3. Offenbar alkoholisierter Autofahrer kommt in den Gegenverkehr - Freigericht/Somborn

(av) Ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer soll am Samstagabend auf der Barbarossastraße in den Gegenverkehr geraten sein und ein entgegenkommendes Fahrzeug touchiert haben. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Opel Vectra von Hof Trages kommend in Richtung Ortsmitte. Ihm kam ein 22-Jähriger mit einem schwarzen Golf entgegen, der wohl zu weit nach links fuhr und seinen Vectra im Vorbeifahren touchierte. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.200 Euro. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 22-Jährige wohl unter dem Einfluss von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste mit zur Wache kommen und eine Blutprobe abgeben.

Offenbach, 26.02.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell