POL-OF: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 25.02.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

Zehn Fahrzeuge aufgebrochen - Hanau Klein-Auheim

In der Nacht zum Samstag, gelangten Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses in der Fasaneriestraße in Hanau Klein-Auheim und brachen dort insgesamt zehn Fahrzeuge, überwiegend BMW der 5er-Reihe, auf. Aus den Autos wurden fachgerecht Lenkräder, Navigationssysteme, Steuereinheiten und Tacho ausgebaut und entwendet. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Eurobereich liegen.

Die Kriminalpolizei in Hanau bittet Personen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 25.02.2018,Müller, PvD

