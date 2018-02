POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 23.02.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 9. Kalenderwoche 2018

(aa) Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2016 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 14.325 Verkehrsunfälle. 28 Personen wurden dabei getötet und 565 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 343 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Speedmarathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

26.02.2018: Gemarkung Jossgrund, L 2905, in Richtung Bad Orb BAB A 66, Hanau Richtung Frankfurt, Ausbauende Bergen-Enkheim

27.02.2018: Gemarkung Langen, B 44 Gemarkung Dietzenbach, K 174 Gemarkung Bad Orb, K 890, in Richtung Lettgenbrunn Gemarkung Seligenstadt, L 3121, in Richtung Seligenstadt Gemarkung Langen, B 486, in Richtung Langen

28.02.2018: Hanau, Pfaffenbrunnenweg Gemarkung Neu-Isenburg, B 44 Gemarkung Mainhausen, L 2310 Gemarkung Langen, B 486, in Richtung Langen

01.03.2018: Offenbach, Bischofsheimer Weg (Altenheim) Rodgau, Rodgau-Ring-Straße Gemarkung Steinau, L 3196, in Richtung Marjoß Gemarkung Bad Orb, L 3199, in Richtung Burgjoß Gemarkung Langen, B 486, in Richtung Langen

02.03.2018: Gemarkung Langen, B 486, in Richtung Langen

2. Rollerfahrer verletzte Kind und flüchtete - Rodgau/Nieder-Roden

(aa) Ein Kleinkind wurde am Donnerstagnachmittag in der Römerstraße von einem Motorroller gestreift und verletzt; der Roller-Fahrer und sein Sozius fuhren davon. Gegen 15.10 Uhr waren die Großeltern mit ihren dreijährigen Zwillingsenkelkindern in Richtung Don-Bosco-Heim spazieren, wobei die kleinen Mädchen mit Laufrädern unterwegs waren. Kurz vor der Waldgrenze kam aus Richtung der Brücke über die Bundesstraße 45 der dunkle Motorroller und fuhr an der Gruppe vorbei. Dabei wurde eines der Mädchen gestreift, fiel zu Boden und erlitt eine Schlüsselbeinfraktur. Der Verursacher, der wie sein Mitfahrer einen dunklen Helm trug, kümmerte sich nicht um das Kind und flüchtete in Richtung Wald. Es waren wohl Jugendliche. Das Kleinkind kam ins Krankenhaus und wurde operiert. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise zu dem Biker und dem Sozius, der sich nach dem Unfall noch umgedreht hatte. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Autofahrer und Zeugen bitte melden! - Junge bei Unfall leicht verletzt - Dietzenbach

(aa) Ein Grundschüler wurde am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Schule bei einem Unfall an der Kreuzung Velizystraße/Frankfurter Straße leicht verletzt; die Polizei bittet den etwa 35 Jahre alten Fahrer eines weißen Autos sowie Zeugen sich zu melden. Kurz nach 8 Uhr bog der größere Wagen von der Frankfurter Straße nach rechts in die Velizystraße ab und übersah dabei offensichtlich den 8-Jährigen, der gerade mit seinem Tretroller die Straße überquerte. An der Ampel hatten beide Grünlicht. Das Auto touchierte den Roller, der junge Dietzenbacher fiel zu Boden und klagte später über Schmerzen in beiden Knien. Nach dem Unfall wies der Autofahrer, der einen Vollbart trug und dunkle kurze Haare hatte, den Jungen an, zu warten, weil er drehen wollte. Das Kind ging dann allerdings weiter zur Schule und der Unbekannte hat den Vorfall bislang noch nicht der Polizei gemeldet. Der Autofahrer und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

4. Falsche Polizisten riefen an - Seligenstadt

(jmr/aa) "Alles richtig gemacht", lobt der Seligenstädter Polizeichef Josef Michael Rösch die Bürger, die am Donnerstagabend dubiose Anrufe erhalten hatten und sich umgehend auf der Wache an der Giselastraße meldeten, ohne auf die Forderungen einzugehen. Einmal mehr versuchten bislang unbekannte Betrüger unter dem Vorwand von der Polizei zu sein, sich das Vertrauen der Bürger zu erschwindeln und sie dazu zu bewegen, größere Summen Bargeld oder Schmuck zu übergeben. "Wir haben binnen zwei Stunden neun Meldungen über falsche Polizeibeamte bekommen", berichtet Rösch. Einige der Angerufenen konnten die Telefonnummer 06182 110 vom Display ihres Apparates ablesen und ein angeblicher Polizist "Martin Henkel" meldete sich. Mit seinen Lügenstorys blitzte der Anrufer aber bei den Seligenstädtern ab, so dass kein Schaden entstand. Obgleich die Polizei seit Monaten vor dieser perfiden Masche warnt, reißen die Anrufe der Betrüger nicht ab. Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei: Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten, etwa zu den eigenen Lebensverhältnissen preis und machen Sie keine Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten in der Wohnung. Rösch stellt heraus, dass Polizeibeamte nicht am Telefon nach persönlichen Geldverstecken fragen und kein Bargeld oder andere Wertsachen "vorsorglich" sicherstellen. Die Polizei ruft auch niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlichen Kombinationen an. Der Rat des Polizeichefs lautet: "Wenn Anrufer Druck machen, nicht einschüchtern lassen, das Gespräch beenden und umgehend die Polizei informieren."

5. Lastkraftwagen fällt bei Unfall um - Autobahn 3/Mainhausen

(av) Bei einem Unfall am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn 3 bei Mainhausen fiel ein Lastkraftwagen um; der Fahrer wurde verletzt. Der Lastkraftwagen mit Anhänger befuhr gegen 4.45 Uhr die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg. In einem Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Seligenstadt und dem Seligenstädter Dreieck fuhr der 52-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Fahrbahnteiler, der die Autobahn 3 von der Auffahrt zur Autobahn 45 in Richtung Dortmund trennt. Durch die Kollision fiel der Lastkraftwagen um, der Anhänger blieb stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn blieb bis 6.50 Uhr voll gesperrt, danach konnten zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis XX Uhr an.

Bereich Main-Kinzig

1. Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 9. Kalenderwoche 2018

(aa) Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2016 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 14.325 Verkehrsunfälle. 28 Personen wurden dabei getötet und 565 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 343 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Speedmarathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

26.02.2018: Gemarkung Jossgrund, L 2905, in Richtung Bad Orb BAB A 66, Hanau Richtung Frankfurt, Ausbauende Bergen-Enkheim

27.02.2018: Gemarkung Langen, B 44 Gemarkung Dietzenbach, K 174 Gemarkung Bad Orb, K 890, in Richtung Lettgenbrunn Gemarkung Seligenstadt, L 3121, in Richtung Seligenstadt Gemarkung Langen, B 486, in Richtung Langen

28.02.2018: Hanau, Pfaffenbrunnenweg Gemarkung Neu-Isenburg, B 44 Gemarkung Mainhausen, L 2310 Gemarkung Langen, B 486, in Richtung Langen

01.03.2018: Offenbach, Bischofsheimer Weg (Altenheim) Rodgau, Rodgau-Ring-Straße Gemarkung Steinau, L 3196, in Richtung Marjoß Gemarkung Bad Orb, L 3199, in Richtung Burgjoß Gemarkung Langen, B 486, in Richtung Langen

02.03.2018: Gemarkung Langen, B 486, in Richtung Langen

2. Einbruch in Gaststätte - Nidderau

(fg) In der Nacht zum Donnerstag stiegen unbekannte Einbrecher in eine Gaststätte im Gehrener Ring in Heldenbergen ein und ließen Bargeld mitgehen. Gegen 0.30 Uhr hebelten die Ganoven die Tür des Lieferanteneingangs auf und verschafften sich hierdurch Zugang ins Innere. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten, steckten die Beute ein und flohen. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

3. "Ich dachte, das seien Werbegeschenke!" - Gelnhausen/Meerholz

(av) Verlockend, wenn mehrere Kisten Bier zum Greifen nah vor einem stehen... Das dachte sich wohl auch ein mutmaßlicher Dieb, der am Donnerstagabend vor einem Supermarkt in der Straße Am Bruchweg Bierkisten einfach in sein Fahrzeug geladen haben und davongefahren sein soll. Um 19 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann insgesamt sechs der vor dem Supermarkt ausgestellten "Angebots-Bierkisten" in ein Fahrzeug lud und dann offenbar ohne zu bezahlen davonfuhr. Vorsichtshalber merkte er sich das Kennzeichen. Der Zeuge begab sich daraufhin in den Markt um nachzufragen, ob denn gerade mehrere Kisten "Angebots-Bier" verkauft wurden. Als die Mitarbeiter dies verneinten, machte er sie auf seine Beobachtung aufmerksam. Kurz darauf wurde die Polizei informiert, welche sich an die Halteranschrift begab. Hier fanden die Beamten das beschriebene Fahrzeug nebst sechs Bierkisten im Kofferraum auf. Kurz darauf konnten sie den mutmaßlichen Bierdieb ermitteln. Der 25-jährige Gelnhäuser gab an, er habe die Kisten für ein freundliches Werbegeschenk des Supermarktes gehalten. Ob es sich hierbei um eine Schutzbehauptung handelt, sollen nun die weiteren Ermittlungen klären.

Offenbach, 23.02.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell