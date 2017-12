Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Automarder klauten Werkzeuge - Mainhausen

Am Heiligabend knackten zwei bislang Unbekannte ein geparktes Auto in Mainhausen. Der in der Brüder-Grimm-Straße Höhe der dreißiger Hausnummern abgestellte graue Skoda wurde um 20.45 Uhr von den Gaunern angegangen. Die Kriminellen schlugen die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite ein und klauten einen Rucksack mit Werkzeugen. Anwohner bemerkten das Treiben und alarmierten die Polizei. Den dunkel bekleideten, zirka 18 bis 25 Jahre alten und zirka 1,70 bis 1,80 Meter großen Täter, wobei einer eine Wollmütze, der andere eine weiße Basecap trug, gelang trotz sofortiger Fahndung die Flucht. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise unter 069/8098-1234.

2. Wildsau im Treppenhaus - Offenbach

Am Nachmittag vor Heiligabend hielt eine Wildsau die Offenbacher Polizei für Stunden auf Trapp. Gegen 15 Uhr meldeten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ottersfuhrstraße, dass sich in ihren Hauseingang ein Wildschwein befinde. Die Ordnungshüter rückten an und entdeckten tatsächlich eine ausgewachsene Bache (weibliches Wildschwein), die im Treppenhaus des 4-geschössigen Hauses herumlief. Gefangen im Zugangsbereich des Hochhauses verlor das verängstigte Tier völlig die Orientierung. Die herbeigerufene Berufsfeuerwehr unterstützte die Beamten dabei, die Sau, die teilweise bis in die dritte Etage rannte, aus dem Treppenhaus zu bugsieren. Gegen 18 Uhr schließlich fand das Wildtier den Ausgang und rannte in die Feldgemarkung. Warum die Sau allerdings mitten im Ort herumlief und sich in das Treppenhaus verirrte, bleibt ein Rätsel. Personen- und Sachschäden entstanden keine.

