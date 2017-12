POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 24.12.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Täterfestnahmen nach Raub auf Einkaufsmarkt - Offenbach

Die Offenbacher Polizei konnte gestern Abend zwei Jugendliche festnehmen, die dringend verdächtig sind, gegen 20.58 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Bieberer Straße überfallen zu haben. Die bewaffneten Täter betraten den Laden und forderten unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Um ihre Forderung zu verstärken, feuerten sie einen Schuss in die Luft ab. Nachdem die Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag erhielten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Bierbrauer Weg. Hier konnten sie samt Beute im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen und festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine silberfarbene Schreckschusspistole, und das geraubte Bargeld wurden sichergestellt. Die beiden Räuber (deutsche Staatsangehörige, 16 und 17 Jahre aus Offenbach und Dietzenbach) wurden zunächst ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Offenbach entlassen.

2. Brand schnell gelöscht - Gravenbruch

Heute Morgen, gegen 07.32 Uhr, wurde durch eine Nachbarin in einem Mehrfamilienhaus in der Meisenstraße ein Feuerschein im Nachbarhaus gesichtet und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Das Feuer brach in der Küche im dritten Obergeschoss aus und war schnell gelöscht. Personen fanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Jedoch wurden durch die Feuerwehrleute zwei Katzen aus der Wohnung gerettet. Die genauen Hintergründe zur Entstehung des Feuers sind unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 50.000 Euro.

Bereich Main-Kinzig - Autobahnpolizei Langenselbold

- Keine Beiträge-

Offenbach am Main, 24.12.2017, Michael Schöfer, PvD

