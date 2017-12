POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 23.12.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Tankstelle in Rödermark überfallen

Eine an der Hauptstraße in Ober-Roden gelegene Tankstelle wurde am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, um ihre Tageseinnahmen gebracht, als ein Räuber den Kassierer unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe dazu zwang, den Kasseninhalt in eine weiße Plastiktüte mit blauer Aufschrift zu packen und dem Täter auszuhändigen. Anschließend flüchtete der vermutliche Einzeltäter sofort aus der Tankstelle in unbekannte Richtung. Da sich zum Zeitpunkt des Überfalls keine weiteren Personen im Verkaufsraum aufhielten, sucht die Polizei Zeugen, die im Umfeld den mutmaßlichen Täter entweder vor der Tat oder auf der Flucht gesehen haben. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt - südasiatisches Erscheinungsbild (indisch/pakistanisch) - ca. 180 cm groß, schlank - kurze, schwarze Haare - khakifarbene Winterjacke mit Kapuze und weißen Applikationen - rot/grüner Schal - Blue Jeans - schwarze Schuhe

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 - 8098 1234 und bei jeder Polizeidienststelle entgegen

Bereich Main-Kinzig

1. Kellerbrand in Hochhaus - Maintal Bischofsheim

Für einen großen Schrecken sorgte am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, die Rauchentwicklung in einem 17 geschossigen Hochhaus in der Goethestraße. Die vor Ort eintreffenden Polizei- und Rettungskräfte konnten schnell feststellen, dass lediglich ein im Keller deponierter hölzerner Gegenstand, aus bislang unbekannten Gründen, in Brand geraten war und es sich nicht um einen Gebäudebrand in eigentlichem Sinne handelte. Das kleine Feuer wurde zügig gelöscht und das verqualmte Treppenhaus durch die Feuerwehr entlüftet. Personen wurden nicht verletzt, der durch Verrußung entstandene, durch die Feuerwehr geschätzte Sachschaden, wird mit ca. 10.000.- Euro beziffert.

Offenbach am Main, 23.12.2017,Carlos Mußgang, PvD

