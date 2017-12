POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 22.12.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

In eigener Sache:

(aa) Die Pressestelle ist über die Weihnachtsfeiertage nicht besetzt. Dringende Anfragen richten Sie bitte wie gewohnt an den PvD unter der bekannten Rufnummer. Das Team der Pressestelle wünscht den Medienvertretern und allen Leserinnen und Lesern unserer Pressemitteilungen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest.

1. Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 52. KW 2017

(aa) Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2016 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 14.325 Verkehrsunfälle. 28 Personen wurden dabei getötet und 565 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 343 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Vergleichbare Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Speedmarathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

27.12.2017: Obertshausen, Badstr. Gemarkung Hanau-Dörnigheim, L 3268 BAB A 45, AD Seligenstadt

28.12.2017: Gemarkung Dietzenbach, L 3001, Fahrtrichtung Heusenstamm Großkrotzenburg, Aschaffenburger Str.

2. Zwei Einbrüche über die Terrassentür - Offenbach/ Bürgel

(av) Am Donnerstag brachen Dieben in gleich zwei Wohnhäuser ein; sowohl in der Brandenburger Straße als auch in der Straße am Entensee hebelten sie die Terrassentüren auf und gelangten so in die Wohnungen. Zwischen 15.30 und 20 Uhr durchsuchten die Einbrecher eine Erdgeschosswohnung im Bereich der 60er-Hausnummern in der Brandenburger Straße. Sie entwendeten Schmuck. Am Entensee brachen sie im Bereich der 80er-Nummern ein, stahlen eine Spardose und eine Daunenjacke und flohen danach in unbekannte Richtung. Zeugen, denen zur fraglichen Zeit im Bereich etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

3. Wer sah den Dieb? - Offenbach

(yp) Weil sich gerade kein Mitarbeiter im Erdgeschoss befand, nutzte ein Dieb am Mittwoch, gegen 17 Uhr, bei einer Firma in der Brockmannstraße. Während sich alle Angestellten im ersten Obergeschoss befanden, schlich sich der Täter in die unverschlossenen Räume im Erdgeschoss und entwendete dort eine Geldkassette mit einem vierstelligen Geldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei der Polizei zu melden.

4. Wer sah den Unfall? - Dietzenbach

(yp) Vermutlich beim Rückwärtsausparken touchierte am Donnerstag, zwischen 16.45 und 19.05 Uhr, ein noch unbekannter Autofahrer einen schwarzen Kia und flüchtete dann. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Karl-Benz-Straße. Der Unfallschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizei in Dietzenbach zu melden.

5. Brand in Mehrfamilienhaus - Dietzenbach

(yp) Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten am Freitagvormittag gegen 11.15 Uhr zu einem Brand in der Talstraße aus, der schnell gelöscht werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen brannten im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses abgestellte Gegenstände, sodass es zu einer Rauchentwicklung im Treppenhaus kam. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schon kurz nach ihrem Eintreffen löschen. Bislang geht die Polizei von fünf Verletzten aus, die zum Teil vorsorglich ins Krankenhaus kamen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

6. Einbruch in der Schubertstraße - Obertshausen

(fg) Ein Laptop und Bargeld entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einer Verpackungsfirma in der Schubertstraße in Hausen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Ganoven in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, eine Personaleingangstür auf, betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten diese anschließend. Ein vor Ort befindlicher Getränkeautomat wurde aufgebrochen und das Münzgeld entnommen. Zudem wurden sämtliche Büroräume durchsucht. Neben Bargeld nahmen die Unbekannten einen Laptop mit. Sie flohen über die zuvor aufgehebelte Eingangstür. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei zu melden.

7. Einbrecher klauen Burger und Saucen - Dreieich-Sprendlingen

(aa) Wechselgeld, Burger und Saucen klauten Einbrecher, die in der Nacht zum Freitag in eine Gaststätte an der Voltastraße eingedrungen waren. Zwischen 20 und 9.30 Uhr hatten die Täter ein Fenster für den Einstieg aufgehebelt. Außerdem brachen sie die Kasse auf. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Bereich des Real-Parkplatzes verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

2. Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 521 - Nidderau

(av) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 521 zwischen Schöneck und Nidderau wurden am Freitagmorgen zwei Frauen verletzt; eine von ihnen schwer. Gegen 6.20 fuhr eine 46-jährige Schöneckerin in ihrem BMW von Schöneck in Richtung Nidderau. An der Auffahrt zur Bundesstraße 45 bog sie nach links auf den Zubringer ab. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie dabei eine 51-jährige Frau aus Nidderau, die mit ihrem Smart in Richtung Schöneck fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Nidderauerin in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Sie wurde von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Die BMW-Lenkerin wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 521 blieb für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

3. Mann zerkratzte geparkte Autos - Hammersbach

(aa) Ein 30 bis 45 Jahre alter Mann ging am Donnerstagabend durch die Gartenstraße und zerkratzte mit einem Schlüssel mindestens 12 geparkte Autos. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der laut Zeugen vermutlich betrunkene Täter war etwa 1,80 Meter groß und trug einen Dreitagebart. Er war mit einem beigen Parka bekleidet. Die Polizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu erreichen.

4. Einbrecher stehlen Bargeld - Freigericht

(yp) Einbrecher drückten am Donnerstagvormittag, zwischen 9.30 und 11.15 Uhr, die Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung in der Max-Planck-Straße auf. In der Wohnung entwendeten sie Bargeld aus dem Arbeitszimmer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen zu melden.

Offenbach, 22.12.2017, Pressestelle, Andrea Ackermann

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

