POL-OF: Sondermeldung des Polizeipräasidiums Südosthessen vom Freitag, 22.12.2017: Festnahme in Hessen nach Bankraub in Bayern

Offenbach (ots) - Bereich Main-Kinzig

Festnahme nach Bankraub in Bayern - Gem. Steinau an der Straße / Viereth (Lkr. Bamberg)

(hf) Nachfolgend veröffentlichen wir zwei Pressemeldungen des Polizeipräsidiums Oberfranken. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die dortige Pressestelle: Tel.: 0921-506-1034 Fax: 0921-506-1019 E-Mail: pressestelle-oberfranken@polizei.bayern.de

"1. Meldung vom 21.12.2017, 20:32 Uhr

Mann bedroht Bankangestellte mit Schusswaffe

VIERETH, LKR. BAMBERG. Ein Großaufgebot der Polizei fahndete am Donnerstagabend nach einem Mann, der in einer Bank eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedrohte. Ohne Beute flüchtete der Mann aus dem Gebäude und verschwand in der Dunkelheit. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 17.30 Uhr betrat der Mann die Bankfiliale in der Hauptstraße. Als ihn eine der beiden Angestellten ansprach, zog er hinter einer vorgehaltenen Plastiktüte die Schusswaffe hervor und hielt diese in Richtung der Frau. Anschließend flüchtete er wortlos aus dem Gebäude. Zahlreiche Einsatzkräfte aller Bamberger Polizeidienststellen, darunter auch ein Polizeihund, sowie Streifenbesatzungen aus dem benachbarten Unterfranken fahndeten daraufhin intensiv nach dem Mann.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 50 bis 60 Jahre alt - klein und von kräftiger Statur - trug eine beige, gemusterte Strickjacke, Jeanshose und eine dunkle Wollmütze - führte ein dunkle Schusswaffe und eine Plastiktüte mit

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Bamberg hat vor Ort erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte.

Zeugen, die im Tatzeitraum vor der Bank in der Hauptstraße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

2. Meldung vom 22.12.2017, 08:23 Uhr

Mann bedroht Bankangestellte mit Schusswaffe - Täter festgenommen

VIERETH, LKR. BAMBERG / STEINAU AN DER STRASSE, HESSEN. Am frühen Freitagmorgen konnten, nach Hinweisen der Bamberger Ermittler, Einsatzkräfte der hessischen Polizei den flüchtigen Mann auf einem Autobahnparkplatz an der A66 bei Steinau an der Straße festnehmen. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg dauern an.

Der Mann betrat am späten Donnerstagnachmittag die Bankfiliale in der Hauptstraße. Als ihn eine der beiden Angestellten ansprach, zog er hinter einer vorgehaltenen Plastiktüte die Schusswaffe hervor und hielt diese in Richtung der Frau. Anschließend flüchtete er wortlos aus dem Gebäude. Zahlreiche Einsatzkräfte aller Bamberger Polizeidienststellen, darunter auch ein Polizeihund, sowie Streifenbesatzungen aus dem benachbarten Unterfranken fahndeten daraufhin intensiv nach dem Mann. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich schnell Hinweise auf die Identität des Mannes. Zeitnah gelang es den Ermittlern der Kripo Bamberg den Aufenthalt des Flüchtigen zu lokalisieren. Polizeibeamte aus Hessen nahmen dann den 57-jährigen Bamberger widerstandslos in seinem Fahrzeug auf einem Autobahnparkplatz an der A66 fest und stellten zudem tatrelevante Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an."

Offenbach, 22.12.2017, Pressestelle, Henry Faltin

